Lapresse.it - Ue, la maggioranza trova l’accordo sulle nomine: via libera ai vice Fitto e Ribera

Dopo ore di stallo e tensioni è arrivata la fumata bianca con il sì al pacchetto deipresidenti esecutivi della Commissione europea, compresi il conservatore Raffaelee la socialista spagnola Teresa.Trattative ad oltranza e tensioniAl termine di trattative ad oltranza e riunioni di gruppo tra le forze che hanno sostenuto il bis di Ursula von der Leyen, popolari, socialisti eli, i capigruppo hanno annunciato un accordo per ricompattare e rilanciare la. Alle 19 sono stati convocati i coordinatori delle commissioni competenti per dare le agognate valutazioni alle audizioni sospese dal 12 novembre. In serata sono passati ili Kaja Kallas e Stéphane Séjourné, la socialista Roxana Minzatu e il commissario ungherese Oliver Varhelyi, al quale però sono state tolte le deleghe sulla DG Hera, inclusa la gestione e la preparazione alle crisi, e la competenza sui diritti sessuali e riproduttivi che saranno trasferite alla commissaria di Renew Europe Hadja Lahbib.