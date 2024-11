Linkiesta.it - Trump, il patriarcato di Scamarcio, e il declino dell’arte della conversazione

In cosa si somigliano il casoe quello Stan? Sebastian Stan è l’attore che interpreta Donaldin “The Apprentice”, il film che i paranoici dicono si sia potuto fare solo perché il regista è iraniano e quindi il Donald non si è messo a piantare un casino per un film da festival, senza gli spari e gli inseguimenti e i supereroi, che l’America profonda (qualunque cosa essa sia) non avrebbe visto.Riccardoè l’ex fidanzato di Valeria Golino. Sì, è anche uno che fa dei film, ma in questo caso è un dettaglio marginale. Sì, ha anche una fidanzata in corso, anche lei un’attrice nota a chi si occupa di viventi (si chiama Benedetta Porcaroli) e del cui lavoro io naturalmente non ho mai visto un fotogramma. Ma per il caso in questione basta: è l’ex fidanzato di Valeria Golino, che è una donna di successo da tanto di quel tempo che ho fatto in tempo ad accorgermene io, che sono ferma al Novecento.