Liberoquotidiano.it - "Stiamo arrivando!": Elly Schlein esulta? Tutto da ridere: toh, cosa finge di scordare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il centrosinistra ha fatto giusto in tempo a portarsi a casa Emilia-Romagna e Umbria, che subitosi è montata la testa. "Il 2024 è stato un lungo anno elettorale e noi siamo soddisfatti perché si sta vedendo che un'alternativa alla destra c'è. Nelle Regioni in cui si è votato siamo partiti 6 a 1 per loro e ora siamo 4 a 3. Meloni,". La minaccia - se così la si vuole definire - arriva dalle colonne del Corriere della Sera dove la leader del Pd fa sapere che "da quando sono segretaria il Partito democratico è cresciuto in tutte le competizioni elettorali sia dove abbiamo vinto sia dove abbiamo perso". Lungi però dal pensare chee dem siano supponenti. Anzi, il Pd "non ha nessuna presunzione di autosufficienza ed è il motivo per il quale siamo quelli più testardamente unitari e continueremo su questa strada perché non abbiamo nessuna volontà di fare da soli".