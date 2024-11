Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti, Gaetz si ritira dalla corsa al ministero della Giustizia dopo lo scoop sui soldi pagati a molte donne in cambio di sesso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donald Trump non si è ancora insediato da presidente, ma ha già perso un componentesua amministrazione: Mattsi ètoper ricoprire l’incarico di Procuratore generale degli, il nostro ministro delle. Lo ha annunciato con un post su X l’ex deputatoFlorida. “Ho avuto incontri eccellenti con i senatori ieri. Ho apprezzato il sostegno ricevuto da molti. E’ chiaro che la mia conferma stava diventando una distrazione per il lavorotransizione Trump-Vance. Non c’è tempo da perdere per un battaglia prolungata a Washington ed è per questo che ritiro il mio nomea ministro”, scrive. “Sarò sempre onoratonomina a ministroe rimango impegnato a far sì che Trump sia il Presidente di maggior successostoria”, ha aggiunto.