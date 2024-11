Iltempo.it - Sottocorona: “Sul filo degli zero gradi”. Irrompe il freddo, Italia tagliata in due: quanto durerà

Leggi su Iltempo.it

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? È in arrivo il grandedefinitivo? A rispondere a tutte le domande sulla situazione meteo dell'è il meteorologo di La7 Paolo, che fa un quadro generale del tempo: “Questa linea, questo arco di nuvole che sta attraversando l', sta passando le regioni del centro non è molto vistoso, non sembra una cosa particolarmente intensa, in realtà di piogge non ne sta dando molte, o comunque non forti. Però segna il limite dell'aria fredda, quella che è entrata in maniera piuttosto vistosa. Per avere un'idea su tutta la Pianura Padana, ma anche in Toscana e a Firenze, siamo suldello, più uno meno uno, insomma temperature di questo tipo. Roma è tornata intorno ai sei-cinque, fuori dalla città anche quattro, Napoli tredici, Lamezia Terme diciannove, quindi il salto è molto brusco ed è molto netto.