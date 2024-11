Gaeta.it - Renato Tarantelli Baccari nominato nuovo vescovo ausiliare di Roma da Papa Francesco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Chiesa cattolica diha accolto una nuova nomina importante. Il 21 novembre,haDoncomedella Diocesi di. Questo incarico si somma al suo ruolo attuale di coordinatore dell’ambito giuridico e amministrativo. In questo articolo, approfondiamo la carriera di Done la sua nuova responsabilità nel contesto ecclesiasticono.Chi ènasce ail 25 aprile 1976. Sin da giovane, ha mostrato un forte interesse per la giurisprudenza, conseguendo una Laurea in Giurisprudenza, seguita da una Licenza in Diritto Canonico. Questi titoli di studio conferiscono a Donuna solida formazione accademica, preparandolo per le sfide giuridiche che affronta nel suo ministero.