Recanatese in cerca di riscatto contro il Teramo

Undici risultati utili consecutivi, squadra imbattuta dalla prima giornata (sconfitta sonora a Fossombrone 4-1), un ruolino di marcia casalingo di tutto rispetto con quattro vittorie e due pareggi che hanno portato in dote al "Diavolo" 14 punti e tra le mure amiche solo Samb e L’Aquila hanno fatto meglio. Questo il percorso sinora compiuto dal, compagine che di matricola, ovviamente, ha solo lo status ma è abituato, per storia e blasone, a frequentare altre platee anche se è dovuto ripartire addirittura dalla Promozione dopo le tribolazioni societarie. Insomma, per lasi prospetta un impegno ad altissimo coefficiente di difficoltà e nel quale, l’enorme delusione per quanto avvenuto nei minuti di recupero con l’Isernia, deve assolutamente trasformarsi in energia positiva, anzi in rabbia agonistica.