Partita Iva, un libero professionista su due non teme burocrazia

In Italia l'83% dei liberi professionisti è soddisfatto di lavorare in autonomia, scelta che nel 52% dei casi deriva dal desiderio di libertà nella gestione di tempo. In particolare, per i lavoratori della Gen Z, la generazione compresa tra i 18 e i 26 anni, è più accentuata l'idea di non riconoscersi nel lavoro dipendente. In controtendenza rispetto all'immaginario collettivo, quasi un lavoratore su due, il 45%, afferma di nonre laitaliana, anche se emergono il desiderio di maggiori tutele in particolare per la malattia (36%) e la preoccupazione per tasse, contributi e scadenze (29%). Vorrebbe inoltre più fiducia dagli enti di credito (16%) e gradirebbe supporti per la genitorialità (8%). Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio effettuato da Fiscozen, tech company per la gestione fiscale dellaIva, su oltre mille liberi professionisti con l'obiettivo di fotografare il livello di soddisfazione rispetto alla propria scelta professionale.