Lanazione.it - Omini Piccini, lo spettacolo con attori e studenti al teatro Petrarca

Giunge alla sua seconda edizione "Teatri in Viaggio", il progetto di Fondazione Cr Firenze realizzato a cura di Venti Lucenti e in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo che si pone l’obiettivo di avvicinare bambini e adulti alla musica sinfonica e all’opera lirica attraverso looriginale, nel quale è prevista la presenza in palcoscenico didelle classi primarie di Arezzo insieme aded artisti professionisti. Loè il momento conclusivo di un percorso di formazione a scuola a cura di Venti Lucenti che ha coinvolto glidelle scuole primarie aderenti al progetto e prevede aldi Arezzo due date riservate alle scuole domani alle 9 e alle 10.45 e una data aperta al pubblico stasera alle 20. Cos’è un Omino piccino? L’Omino piccino siamo un po’ tutti, caduti per caso in qualche posto e in qualche ora da un cielo lontano.