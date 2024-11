Zonawrestling.net - NXT: Tre talenti indie in visita, nuove firme in vista?

Il 2024 è stato un anno davvero notevole per NXT in termini di nuovi arrivi. Alcuni di questi sono già parte fondamentale del programma, come Zaria, Stephanie Vaquer, Giulia, Ethan Page e Shawn Spears; altri, invece, sono stati annunciati nella classe del 2024 ma devono ancora fare il proprio debutto, come Lance Anoa’i o il figlio d’arte Elijah Holyfield. E nell’ultima puntata di NXT, i più attenti potrebbero aver notato, seduti tra il pubblico, dei volti molto interessanti provenienti dalla scena indipendente.Solo una. per oraCome notato da diversi spettatori presenti tra gli spalti, seduti in prima fila c’era l’attuale campionessa femminile di PROGRESS, Rhio, in compagnia di Tate Mayfairs, anch’egli proveniente dalla PROGRESS, e Molly Spartan, volto di punta della scena indipendente scozzese.