Gaeta.it - Nuove pene più severe per maltrattamento e uccisione di animali: la legge approvata dalla Camera

Ladei Deputati ha recentemente approvato una riforma legislativa che introduce sanzioni piùper reati legati ale all'di. Questo provvedimento rappresenta un cambiamento significativo nella legislazione italiana, confermato dal sostegno di numerosi deputati. La proposta, promossa da Michela Vittoria Brambilla, segna una nuova era per la tutela deglinel nostro paese, puntando a combattere la triste realtà dei maltrattamenti.Una svolta concettuale nella legislazione animaleLa riforma non si limita a inasprire le, ma introduce un cambiamento concettuale importante. Fino a oggi, il titolo del Codice penale relativo ai reati contro gliera "Dei delitti contro il sentimento dell'uomo per gli".