Lanazione.it - Morto nei soccorsi in strada. Oggi l’ultimo saluto a Luigi

Saràalle 15De Palma, l’84ennelungo la due mari investito da un auto. Stava attraversando la superper aiutare due ragazze che si erano ribaltate con la loro auto. I funerali si terranno alla chiesa di San marco allaSella, mentre fino a ieri la salma è rimasta esposta alle cappelle del San Donato di Arezzo. Il nulla osta della procura è arrivato già nella serata di martedì. Dopo la ricognizione cadaverica esterna che ha accertato che lacausa del decesso è relativa ai traumi dello scontro - e altro non poteva essere - la salma dell’84enne è stata restituita alla famiglia. Non è stata disposto l’esame autoptico perché la causa del decesso è quantomeno evidente. De Palma èlungo la E78 lunedì pomeriggio. Alle 16 era sceso dalla sua Yaris diretta verso Arezzo, da Monte san Savino, per prestare soccorso a due ragazze.