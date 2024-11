Gaeta.it - La nuova versione di “Terekete'” è qui: Cristian Cassara remix il successo di Ciccio Merolla

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, noto DJ producer, ha recentemente unito le forze con il percussautore, dando vita a uninedito del brano “’“. Questa collaborazione è frutto di un incontro virtuale avvenuto attraverso i social, un segno dei tempi moderni in cui la musica può superare le barriere geografiche., originario del Sud Italia e attualmente residente in Germania, ha scoperto launplugged del pezzo che sta riscuotendo un notevolesu piattaforme come TikTok. L’incontro tra questi due artisti promette di portare il loro sound a nuovi livelli.Ile la fusione di stiliIlcreato daoffre unainterpretazione del brano originale, in cui il DJ ha saputo catturare l’essenza della performance di