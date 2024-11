Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner porta l'Italia sul 1-1 nelle Finals: decisivo il Doppio

vince il secondo singolare dei quarti di Coppa Davis contro l'Argentina el'sul 1-1che si stanno disputando a Malaga (Spagna). Il numero uno al mondo ha superato in due set Sebastian Baez, numero 27 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-1 in un'ora e 14'. Nel primo singolare Lorenzo Musetti era stato sconfitto in due set da Francisco Cerundolo. Sarà cosìilper decretare la squadra che accederà in semifinale contro l'Australia.