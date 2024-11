Iltempo.it - Il piccolo Ethan consegnato alla mamma dalle autorità della California

Leggi su Iltempo.it

Una buona notizia su una vicenda che aveva tenuto in molti con il fiato sospeso. Il, il neonato la cui scomparsa fu denunciata dmadre Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento (in provincia di Napoli), lo scorso 30 agosto, è stato ritrovato dpolizia statunitense indove era stato portato dal padre. Ilera stato sottrattomadre con l'inganno dall'ex compagno durante una vacanza in Puglia. Oraè statomadreUsa: lo conferma il ministero degli Esteri, guidato da Antonio Tajani, dopo che la console d'Italia a Los Angeles ha inviato a Roma il messaggio «il bimbo è in bracciomadre». Il giudice ha deciso l'affido temporaneo e la signora Ciampa da ieri sera è negli Usa. Inizia adesso un percorso giudiziario che vedrà come controparte il padre americano del bambino, Eric Howard Nichols portandolo con sé in