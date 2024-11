Sport.quotidiano.net - Grifo, con l’Arezzo una sfida da brividi. Vincere il derby per aggiustare la classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quindici punti nelle prime quindici gare. Una media di un punto a partita che, storicamente, nel girone B di serie C significa playout. Ilcontrodi domani sera al Curi, fischio di inizio alle 20,30, rappresenta un crocevia per la stagione del Perugia, chiamato a ridare ossigeno ad unache preoccupa. Lo scorso anno 15 punti dopo le prime 15 giornate per la Vis Pesaro che poi ha chiuso ai playout. Stesso bottino di punti per i marchigiani anche due stagioni fa e salvezza diretta, a fine campionato, solo per il distacco dalla penultima. Ancora peggio è andata alla Fermana tre stagioni fa: 15 punti dopo le prime 15 giornate e penultimo posto, a quota 35, a fine stagione. Insomma, alnon resta che ritrovare quella vittoria che manca ormai dal blitz di Ascoli di un mese fa.