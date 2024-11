Quotidiano.net - Google nel mirino della giustizia Usa: vendere Chrome per spezzare il monopolio

Roma, 20 novembre 2024 – Costringerea cedere: una mossa radicale per contrastare il presuntotecnologico del colosso di Mountain View. È questa la richiesta che il Dipartimento didegli Stati Uniti (DoJ) ha avanzato nei confronti di, marcando una netta presa di posizione nei confronti del colosso tecnologico. Con un documento di 23 pagine presentato in Tribunale, il governo ha chiesto misure senza precedenti, tra cui anche la revisione del sistema operativo Android per limitare il presunto abuso di posizione dominante. Le richieste mirano a limitare l’influenza dinei settori strategici dei motori di ricerca e dei sistemi operativi per smartphone e tablet. La notizia ha avuto un impatto immediato sull’andamento dei mercati, con il titolo di Alphabet, la holding che controlla, crollato del 5,6% a Wall Street.