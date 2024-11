Ilgiorno.it - Giovanni Austoni, la verità dall’autopsia: morto dissanguato per un taglio alla vena safena. “Nessuna aggressione”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – L'autopsia ha confermato l'ipotesi della prima ora: non sono stati trovati segni di violenza sul corpo di Giovanbattista, a tutti noto come, il cinquantaduennenel suo appartamento di via Ameglio 5 a Milano, poco dopo le 22 di sabato 16 novembre. Il che lascia pensare che il decesso di uno dei cinque figli del luminare Edoardo, scomparso nel 2012, sia da ricondurre a un tragico incidente. I primi esiti dell'autopsia L'esame sul cadavere, eseguito nella mattinata di giovedì 21 novembre, ha evidenziato undi un centimetro poco sotto il ginocchio, già emerso nel corso della prima ispezione del medico legale: il piccolo squarcio ha reciso la, la più lunga del corpo umano che dal piede percorre tutta la gamba fino all'inguine. Con ogni probabilità, la ferita, che poi si è rivelata fatale, è stata provocata dall'impatto con una bottiglia.