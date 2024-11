Ilfattoquotidiano.it - “Gatti randagi ammazzati a fucilate e bastonate, intere cucciolate buttate nella spazzatura”: l’orrore e l’allarme dei veterinari del bresciano

Orrore e disgustoprovincia di Brescia, in particolare in Franciacorta e sul Sebino. Infatti idella zona sono “molto allarmati” perché hanno registrato centinaia di casi diche sono stati, picchiati a morte con i bastoni onei cestini della immondizia. Questo è accaduto in diverse zone residenziali.Il motivo di tanta ferocia? Dal tam tam dei vicini della zonassata, sembra che la verità sia da ricondurre al fatto che i mici spesso entravano nei giardini privati delle abitazioni.“Quasi tutti gli esemplari adulti, – rivela a BresciaOggi la responsabile dell’Associazione Laica di Erbusco, Tania Reggi – a cui facciamo una radiografia di controllo, presentano dei pallini di fucile. Sull’orecchio,zampa, nel costato, un pallino lo si trova sempre“.