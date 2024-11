Secoloditalia.it - Fitto è l’uomo giusto a Bruxelles: dal Pnrr alla Coesione. Lo dicono i risultati non “il partito”

Un successo innegabile dell’Italia, certo anche una vittoria della premier Giorgia Meloni che ci ha messo la faccia fin dal principio. Ed è riuscita a superare i veti incrociati e la resistenza dei socialisti europei stanando il Pd, impantanato nelle sabbie mobili di un “no” pregiudiziale. Ma la conferma di Raffaeleal ruolo prestigioso di vicepresidente esecutivo della commissione Ue con deleghe strategiche non è una pericolosa bandierina dell’Ecr per spostare il baricentro della commissione a destra. “È una vittoria di tutti gli italiani, non del governo o di una forza politica”, ha detto la premier Meloni.al postoper laUeRaffaele, con buona pace delle opposizioni, èal posto. Il portafoglio di pesoe il coordinamento di deleghe strategiche come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo sono coerenti con il profilo e la storia del ministro per gli Affari europei e il Sud.