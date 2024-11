Nerdpool.it - Dream Productions: Pixar rilascia il trailer dello spinoff di Inside Out

Dopo l’enorme successo diOut 2 (ora uno dei film più venduti di tutti i tempi), latorna nel mondo della mente di Riley. No, non è in arrivo un terzoOut, ma il team creativo dietro gli amatissimi film ha realizzato una nuova serie TVche esplorerà un nuovo aspetto dell’immaginazione di Riley. La serie si chiamae segue i creatori dei sogni di Riley mentre si sforzano di creare qualcosa di nuovo per lei ogni notte. La serie arriverà su Disney+ l’11 dicembre, ma martedì è stato presentato il primodi. Potete vederlo nel video qui sotto!si svolge tra gli eventi diOut eOut 2, il che significa che nessuna delle nuove emozioni introdotte quest’estate sarà presente nell’avventura. Tuttavia, Joy e l’amato gruppo di persone che sono state presenti fin dal primo film appariranno ancora nello show.