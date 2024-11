Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: NUMERI RECORD SU RAI1 E RAIPLAY PER LO SHOW DI MILLY CARLUCCI

raggiunge le “” anche sul digital e sui social, così inizia una nota ufficiale dei vertici Rai per celebrare lodel sabato sera diretto e condotto dacon lenon tradisce mai le aspettative ma, quest’anno, le sta persino superando. A oltre metà del guado la trasmissione firmata Direzione intrattenimento Prime Time, oltre ad essersi aggiudicata in diversi confronti la vittoria, sta anche ottenendo ottimi risultati lato digital e social.Nelle 8 puntate appena trasmesse ha infatti ottenuto 1.368.870 legitimate stream per le perfomance live, mentre per quanto riguarda il video on demand da sabato 28 settembre a domenica 17 novembre il dato relativo agli stream raggiunge la stratosferica cifra di 16 milioni 839 mila con 2 milioni 911 mila ore piazzandosi in prima posizione tra i programmi Rai.