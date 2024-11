Al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno va in scena Opera didascalica

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 22 novembre, alle 21, aldeldiprosegue la stagione di Mutaversocondi Ctrl + Alt + Canc, che rientra nella sezione GEOgrafie sulla drammaturgia campana. Vincitore della prima edizione del Premio Leo de Berardinis per artisti e compagnie campane under 35 e del Bando Nazionale Call from the Aisle 2020, la performance esplora le difficoltà di rappresentare la vita stessa. Sul palcoscenico gli attori Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto e Francesco Roccasecca intraprendono il viaggio esistenziale e generazionale immaginato da Alessandro Paschitto, anche autore e regista dello spettacolo. Costo del biglietto intero 13 €; ridotto under30 10 €. Contatti e prenotazioni a [email protected] oppure 329 4022021 Tre figure, attori che sono prima di tutto persone, si trovano in uno spazio vuoto, disallestito.