SFS 2024, il connubio tra sport e tecnologia e l'importanza di investire nella teleriabilitazione

La prima giornata dell’edizionedel Social Football Summit, che si sta tenendo in queste ore allo Stadio Olimpico, a Roma, ha visto lae loprotagonisti del panel “: il digitale al servizio di una nuova”.Moderati da Massimo Caputi, sono saliti sul palco del Global Stage Antonio Amati, per Almaviva, Paolo Guidelli, di Inail, il Prof. Franco Molteni, per Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute e l’atleta paralimpica Italiana Ambra Sabatini.Nel corso del 2020, l’ondata pandemica causata da SARS-CoV2 ha evidenziato la necessità di far ricorso a tecniche di telemonitoraggio e teleassistenza per il proseguimento delle cure ai pazienti, allo scopo di ridurre il rischio di contagio. In tale contesto e sotto la spinta di queste condizioni si è favorita una spinta legislativa da parte del Ministero della Salute, volta a promuovere la telemedicina.