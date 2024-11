Ilgiorno.it - Premio MonzaCorre, Desio pigliatutto

È l’asd Runnersla società sportiva brianzola a correre più veloce. Sono stati assegnati ieri al Comune di Monza i premi per il Trofeo2024, con la società desiana a risultare prima nel punteggio della competizione in base ai risultati delle gare campestri disputate nel capoluogo brianzolo quest’anno. A consegnare i premi sono stati il sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’assessora allo Sport Viviana Guidetti, insieme al presidente del Comitato Regionale Lombardia Fidal Luca Barzaghi, che ha premiato la società sportiva Fidal lombarda meglio classificata. A ritirare il trofeo di questa nona edizione della rassegna sportiva è stata la presidente di RunnersLaura Pellegatta. Un momento carico di emozione, considerando che le quattro manifestazioni podistiche che strutturano ilsono di grande prestigio e tradizione per il territorio.