Piccole cose e grandi ingiustizie | il film che racconta il dramma delle Magdalen Laundries

Facebook WhatsAppTwitter Il cinema continua a essere un potente strumento di narrazione capace di mettere in luce tematiche sociali e storiche di rilievo. “come queste”, in uscita nei cinema italiani dal 28 novembre 2023, affronta unapagine più buie della storia irlandese, quella legata alle. Scritto da Claire Keegan e adattato per il grande schermo da Enda Walsh, iloffre uno spaccato della società degli anni ’90, con un focus su Bill Furlong, interpretato da Cillian Murphy, un uomo consumato dalla tristezza e dai suoi segreti.La storia di Bill Furlong e il suo passatoBill Furlong è un cinquant’enne commerciante di carbone, la cui vita è segnata da un passato oscuro e un presente carico di ritratti familiari. Con una moglie, Eileen, e cinque figlie adolescenti, sembra trovarsi in una condizione di apparente normalità, ma dentro di sé vive con uno sguardo che tradisce una profondità di emozioni e un dolore silenzioso.