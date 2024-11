Lanazione.it - Mostro, parente di una vittima chiede atti: "Riaprire indagini su sospetto del Mugello"

Leggi su Lanazione.it

Una nuova parte civile - un, che vuole restare anonimo, di unauccisa nei delitti deldi Firenze che sono rimasti senza giudicato, senza colpevoli - ha chiesto coi suoi legali una serie dialla procura di Firenze, per svolgere in autonomia accertamenti difensivi su una pista "trascurata" e poi condividere gli esiti con gli stessi inquirenti. È quella relativa a un soggetto, ormai deceduto da anni, che sarebbe uno dei trafugatori di una pistola Beretta calibro 22 - stesso tipo di arma che ha sparato negli otto duplici delitti dal 1968 al 1985 - rubata in un furto in un’armeria di Borgo San Lorenzo nel 1965. L’avvocato Alessio Tranfa di Roma con il consulente Paolo Cocchi ha presentato alla procura una memoria con istanze di riapertura delleper conto del, come persona danneggiata dal delitto.