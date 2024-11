Gaeta.it - Mare agitato nel golfo di Napoli: cancellazioni e ritardi per i viaggi marittimi

Le condizioni meteorologiche avverse hanno creato notevoli disagi aiatori neldi. A causa di forti venti provenienti da sud-ovest, molte tratte marittime sono state sospese, causando l'interruzione dei servizi per le celebri isole partenopee. La situazione rappresenta un ostacolo non solo per residenti ma anche per turisti e pendolari che contano su questi collegamenti per spostamenti quotidiani o visite.degli aliscafiNelle ultime ore, gli aliscafi per Ischia, Capri e Procida hanno smesso di operare a causa delle forti correnti marine. Le compagnie di navigazione, tenendo conto della sicurezza dei passeggeri, hanno deciso di sospendere tre le maggiori linee marittime della regione. L'assenza di servizi ha creato problematiche per coloro che si erano programmati diare verso queste località, rinomate per le loro bellezze naturali e culturali.