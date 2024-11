Oasport.it - LIVE Lione-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: iniziata la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL10? Breve confusione in areadopo l’imbucata di Egurrola per Svava: allontana con eleganza e calma Linari: ilmuove bene palla.7? Sopra la traversa la pennellata leggera(troppo) di Giugliano. Buon avvio delle campionesse d’Italia!6? Super giocata di Di Guglielmo che accelera palla al piede e viene stesa al limite dell’area da Egurrola. Punizione da ottima posizione per Giugliano!5? Prima discesa della: buona transizione delle giallorosse che ripartono bene con Giugliano e Haavi e portano al cross dal lato corto destro di Troelsgaard: presa facile per Endler.2? Primo squillosu punizione: sponda aerea di Renard che pesca sul secondo palo Chawinga: cross in allungamento lungo da parte della numero 22 del.1? Fischio d’inizio: comincia latra, godiamocela assieme amici di OA Sport! Primo pallone mosso dalle giallorosse.