Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 1-2, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre si prendono il punto nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:49 Inizia il valzer delle bocciate e delle contro bocciate. Sfida a chi pulisce la casa. Al momento c’è una stone azzurra al centro, ma durerà poco.13:48 Elena Mathis ricambia il favore con una doppia bocciata13:48 Davvero notevole il rilascio di Sinclair che pulisce con una tripla bocciata la casa. Rimangono due pietre scozzese a13:47 Trama di guardiesul versante sinistro prima del cerchio.13:45 rilascio forte dellache apre le due stone a. Di fatto ci sono due pietre scozzesi intervallate da unana.13:44 La stone dell’penetra dentro la casa si mette a cavallo tra il rosso e il bottom. Un buon tiro.13:43 Torna Stefania Constantini. Il match può ricominciare.13:42 Soren Gran scherza con Giulia Zardini Lacedelli: “Dai è l’occasione giusta per fare la skipper”13:40 Ci sono cinque minuti di medical time out, poi l’dovrà decidere se giocare in tre.