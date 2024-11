Oasport.it - LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano, Champions League volley in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della sfida

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FENERBAHCE-MONZA DIDALLE 17.0017:51 Coach Piazza, dopo l’ottima vittoria per 3-0 sul campo di Padova, attingerà dall’ampia rosa per ruotare e mettere alo prova gran parte delle pedine a disposizione.17:47 I lombardi hanno l’occasione di balzare momentaneamente al comando del raggruppamento, in attesa di Roselare-Zawiercie, prevista domani.17:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del match di seconda giornata del gruppo C ditra. Poco meno di vential via delle ostilità.Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la seconda giornata del gruppo C di2024/2025 traInnsbruk e. I lombardi cercano in Austria il secondo successo consecutivo per mettere un altro mattoncino verso la fase ad eliminazione