Lascia in eredità un appartamento al canile comunale

Modena, 20 novembre 2024 - Una modenese, deceduta nell’agosto 2020, avevato l’almunicipale. Ora è arrivato il semaforo verde del Comune. C’è l’ok, infatti, del Consiglio alla delibera di accettazione del lascito della signora Laura Borzatta, che consiste in uncon soffitta e garage, mobilio e crediti. Così all’ente arriverà ufficialmente l’ta dalla donna per il. Il Consiglio, nella seduta odierna, ha infatti approvato all’unanimità la delibera illustrata dall'assessore Vittorio Molinari sull’accettazione con beneficio d’inventario dell’ta attraverso testamento pubblico in prima battuta alla sorella, a sua volta deceduta, e in seconda battuta, appunto, al. In particolare, all’amministrazione arriverà la piena proprietà su unposto al secondo piano di una palazzina in via Dell’Autodromo 168, con annesso solaio al piano sesto e garage al piano interrato, oltre al mobilio, arredi e oggettistica presenti all’interno dell’per un valore di circa 2mila 700 euro.