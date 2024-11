Ilrestodelcarlino.it - "La strada è sbarrata ma i veicoli circolano"

A Cesenatico continua a tenere banco la questione della sicurezza in via Gastone Sozzi ed in particolare negli accessi ai moduli della scuola 2 agosto 1849, conosciuta da tutti come scuola elementare di via Saffi, che dallo scorso mese di aprile è stata trasferita provvisoriamente, appunto, nei moduli allestiti nel cortile della scuola media Dante Arfelli. Sin dai primi giorni di questo anno scolastico, a metà settembre, l’entrata e l’uscita dai moduli ha rappresentato un problema, che è stato subito sollevato dai genitori degli scolari, che puntano il dito su un continuo andirivieni di autonegli orari in cui lae quindi ufficialmente chiusa al traffico, ed una presenza di autobus e pullman che sono a servizio degli studenti della scuola media, che transitano fra i pedoni e spesso hanno parzialmente bloccato l’ingresso ai cancelli.