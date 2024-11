Italia-Slovacchia oggi in tv | orario canale e diretta streaming finale Billie Jean King Cup Malaga 2024

Leggi su Sportface.it

A che ora e come seguirenelladelleCup Finals, di scena sul cemento indoor della Martin Carpena Arena di(Spagna).Ghiotta occasione per le azzurre, che evitano l’insidiosa Gran Bretagna (collassata in semidopo esser stata ad un set dalla vittoria) e affronteranno nell’atto conclusivo la. Rebecca Sramkova è una giocatrice in gran forma, ma sulla carta è inferiore a Jasmine Paolini.Lo stesso vale per la seconda singolarista, Viktoria Hruncakova, giocatrice ostica ma assolutamente alla portata di Cocciaretto o Bronzetti. A senso unico infine il doppio, con Errani e Paolini reduci da un successo epico in semie ancora favorite.Dunque l’ha già la coppa in mano? Assolutamente no, anzi ci sarà un motivo se laè riuscita ad eliminare tre rivali del calibro di Usa, Australia e Gran Bretagna.