Il vice sindaco in Regione Per Castellari 7 604 schede | Grande responsabilità non vedo l’ora di iniziare

La conferma ufficiale solo oltre la mezzanotte, dopo che nelle ore precedenti erano man mano cresciute le possibilità di entrare nell’Assemblea legislativa dalla porta principale: senza cioè bisogno dello scorrimento nella lista del Pd a seguito dell’ingresso in Giunta di un paio di eletti. Prima, c’erano stati gli abbracci in viale Zappi. Le telefonate e gli sms. Ma sempre all’insegna dell’understatement, del basso profilo. Come da specialità della casa, come voleva la politica di una volta. D’altra parte, mentre a Bologna già si festeggiava, lunedì sera ildi Imola, Fabrizio, risultava ancora indietro in graduatoria per un’elezione diretta in Consiglio regionale. Tutta colpa delle oltre 4mila preferenze delle 62 sezioni cittadine, caricate in netto ritardo rispetto alle altre.