Ilrestodelcarlino.it - Esercito di volontari per la colletta. Raccolti 10mila chili di alimentari

Si è svolta con grande successo e partecipazione, la 28° Giornata Nazionale dellaAlimentare, con una bella adesione della zona centese che ha risposto con grande generosità sia in termini diattivati per la raccolta che di prodotti donati per il Banco Alimentare. "Nel territorio sono stati10.301 chilogrammi in 24 punti vendita, coinvolgendo circa 300– fa sapere la responsabile di zona dellaAlimentare, Roberta Maccaferri - una vera e propria festa del dono, dove ogni contributo, piccolo o grande, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità. Nel corso della giornata i supermercati e i centri di raccolta e stoccaggio si sono trasformati in luoghi di speranza e condivisione animati da migliaia di: tra questi tantissimi giovani e studenti di ogni età, che hanno vissuto un’esperienza preziosa per crescere come cittadini responsabili, capaci di fare la differenza per il bene comune.