Gaeta.it - Emanuele Pozzolo rinviato a giudizio per porto d’arma da collezione e proiettili esplodenti

L'ex deputato deve affrontare un processo legato a un episodio avvenuto nella notte di Capodanno, quando si è verificato uno sparo all'interno della pro loco di Rosazza, nel Biellese. L'accusa nei suoi confronti è quella di e possesso di. La data di inizio del processo è fissata per il 25 febbraio 2025. La vicenda ha suscitato notevole attenzione mediatica, non solo per l'illustre involontario protagonista, ma anche per la gravità delle accuse.Dettagli dell'accusaL'accusa contro riguardava inizialmente tre capi di imputazione: lesioni, omessa custodia di armi e esplosioni pericolose. Tuttavia, questi capi sono stati rigettati dal giudice, rimanendo aperta solo la questione del dell'arma di e quella dei