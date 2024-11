Gaeta.it - Due feriti gravi in sparatoria a Casoria: colpiti un ex detenuto e il suo guardaspalle

Facebook WhatsAppTwitter In unaavvenuta a, lungo via Salavo D’Acquisto, due uomini sono rimasti gravemente. Si tratta di Salvatore Barbato, 58 anni, noto come Tototor o’ cane, fresco di detenzione, e di Mauro Sorrentino, 40 anni, il suo. La violenza dell’incidente ha scosso la comunità locale e ha riacceso l’attenzione sulla questione della sicurezza nella zona. Entrambi isono noti alle forze dell’ordine, già in precedenza coinvolti in situazioni di alto profilo criminale.La dinamica dellaL’incidente è avvenuto in pieno giorno, suscitando shock tra i residenti della zona. Laha colpito un’area frequentata, quindi la possibilità di una strage è stata concreta. Barbato e Sorrentino sono stati trasportati d’urgenza ai vari ospedali: uno è stato accolto presso l’ospedale di Frattamaggiore, mentre l’altro è stato trasferito a quello di Acerra.