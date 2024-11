Gaeta.it - Convegno sull’umanizzazione delle cure: arte e medicina insieme per un nuovo dialogo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 22 e 23 novembre, l’Università Internazionale degli Studi e La Sapienza di Roma ospiteranno un’importante iniziativa volta a esplorare l’umanizzazione. Questo, che riunisce esperti die formazione, intende promuovere un confronto tra discipline apparentemente distanti, mettendo in luce come la sinergia trae salute possa migliorare la relazione medico-paziente. Gli organizzatori hanno invitato relatori di primo piano, per discutere strategie e progetti innovativi nel settore della cura e del benessere.L’importanza deltrae scienzaIlsi prefigge di abbattere le barriere tra conoscenze diverse e di promuovere un linguaggio comune tra medici e pazienti.sono visti come strumenti fondamentali per il benessere psicofisico e per costruire un ambiente più empatico e accogliente nei contesti sanitari.