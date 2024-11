Ilgiorno.it - Como, la banda del tombino non si ferma più. Come agiscono i ladri delle farmacie

Senna Comasco, 20 novembre 2024 – Ancora trefinite nel mirino dellache viaggia disarmata, sradica un, sfonda la vetrina e si impossessa dell’incasso. Fuggendo poi in bicicletta, abiti scuri e cappuccio in testa. Prima incursione Alle 3 della notte tra lunedì e martedì, è stata svaligiata la farmacia di Senna Comasco, in via Roma, dove è stata utilizzata la stessa tecnica già vista nei giorni scorsi, quando le telecamere di sicurezza avevano parzialmente ripreso furti simili: la vetrina è stata sfondata con unsradicato poco distante dal negozio, che ha consentito aidi entrare e impossessarsi dei contanti del fondo cassa. Secondo blitz Il bottino è ancora da quantificare, in attesa che la proprietaria formalizzi la denuncia, ma poco dopo, alle 4.20, alla centrale dei carabinieri è arrivato un altro allarme, questa volta da Casnate con Bernate, dove era stata sfondata la porta di ingresso della farmacia Sant’Agata, in piazza Don Angelo Monti.