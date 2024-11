Lanotiziagiornale.it - “C’è un problema di salari, Meloni ignora il Paese reale”: parla il leader della Uil, Bombardieri

Oggi si fermeranno i medici e gli infermieri, nel fine settimana i treni, i metalmeccanici sono in stato d’agitazione, il 29 novembre, soprattutto, sciopererete assieme alla Cgil per chiedere di cambiare la Manovra. PierpaoloUil, ci spiega cosa succede?“Succede che c’è unche noi abbiamo posto al tavolo del governo che è quello deiperdita di potere d’acquisto die pensioni. I lavoratori chiedono e rivendicano il rinnovo dei contratti, chiedono e rivendicano di recuperare la perdita del potere d’acquisto e di lavorare in sicurezza. Purtroppo continuiamo a registrare tragedie sul lavoro nonostante le dichiarazioni e gli interventi del governo che dimostrano che invece il tema è tutto in piena emergenza. E ancora: i lavoratori chiedono e rivendicano una sanità pubblica dignitosa.