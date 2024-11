Lanazione.it - Cango Cantieri Goldonetta: tre giorni tra danza e opere d'arte

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 20 novembre 2024 - Il corpo nell'immagine. Per agire l'opera d', e non solo osservarla; per immaginarla, e non solo studiarla. E' questo il senso profondo della riflessione di Virgilio Sieni sul gesto come vettore di cambiamento, in grado di ridefinire la nostra relazione con gli spazi museali, trasformandoli da luoghi anonimi di contemplazione passiva della bellezza in momenti condivisi di emancipazione e rinnovata consapevolezza. "Abitare il museo. Il corpo dell'" è il titolo del convegno che chiude la tre- venerdì 22, sabato 23 e lunedì 25 novembre - organizzata dal Centro Nazionale di Produzione dellada lui diretto in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio, Comune di Firenze e Ministero della Cultura. "Tre appuntamenti per approfondire e sviluppare codici innovativi di comunicazione tra il pubblico e gli spazi culturali - spiega l'assessore Giovanni Bettarini - Integrando le pratiche standardizzate di visita e osservazione dei dipinti con percorsi coreografici fondati sul gesto e il movimento".