Basket Napoli | Valli nuovo coach dopo l’esonero di Milicic

Ilha nominato Giorgiohead: modenese classe 1962,prende il posto di Igor, esoneratola sconfitta contro il Treviso, e che lascia la formazione campana a zero punti in classificaotto giornate.ha alle spalle esperienze da assistente di Ettore Messina alla Virtus Bologna nella conquista di Scudetto, Eurolega e Coppa Italia. Successivamente, la prima esperienza da headè stata in B1 a Treviglio. Tra le esperienze più recenti anche diverse panchine in A2, compresa quella dello scorso anno a Treviglio, dove ha guidato la squadra fino ai playoff promozione.esordirà sulla panchina delil 1° dicembre contro la capolista Trento.