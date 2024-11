Ilveggente.it - Ultim’ora Sinner, è tutto deciso: non ci sono più dubbi

, è: ormai isisciolti come neve al sole. Quello che ha fatto l’italiano rimarrà nella storiaTroppo forte, di un altro pianeta. Al momento, nel mondo, non c’è un solo tennista che possa mettere in difficoltà Jannik: lo abbiamo visto anche nella finale delle Atp Finals di Torino nella quale, Jannik, senza nemmeno sudare, ha battuto Fritz conquistando il suo primo titolo in Italia, nel suo Paese., è: non cipiù(Lapresse) – Ilveggente.itUno strapotere messo in evidenza anche dai colleghi che, hanno capito, che per vincere in questo momento contro il numero uno della classifica servirebbe un miracolo. “C’è ancora margine” ha dichiarato Jannik alla fine del match contro l’americano che aveva già battuto nell’ultimo atto degli Us Open.