Gaeta.it - Tragedia in cantiere: Fatmir Isufi perde la vita in un incidente sul lavoro a Torino

Facebook WhatsAppTwitter Nella serata del 17 ottobre, un drammaticosi è verificato nel comprensorio Smat, in corso Unità d’Italia, alle porte di. La neve alta e il gelo hanno creato una cornice inquietante per un evento che ha segnato profondamente la comunità e la famiglia di, un operaio di cinquantuno anni. Originario di Scutari, Albania, e residente da anni in Brianza,stava lavorando a un progetto cruciale per garantire l’approvvigionamento idrico nel comune di Val Salice.Chi eraera un professionista del settore edile, con un’esperienza consolidata nelle operazioni di pre-consolidamento del terreno. Impiegato dalla ditta bresciana Palingeo, era noto per la sua dedizione ale la sua voglia di contribuire al miglioramento delle condizioni didella sua comunità.