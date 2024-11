Stash derubato con un inganno | C’è un gatto sotto l’auto

Leggi su Dayitalianews.com

“C’è unla tua auto”. E’ il falso pretesto col quale due ladri hanno ingannato. Il cantante dei The Kolors, così, è statoa Milano di uno zaino con dentro quattro orologi di valore, un pc ed effetti personali.Fortunatamente, però, per Antonio Fiordispino, il vero nome dell’artista 38enne, la polizia è riuscita a individuare i delinquenti e a recuperare la refurtiva. E’ successo giovedì scorso a Milano.è stato distratto mentre stava risalendo sul suo Suv posteggiato sul corso di Porta Romana.In 24 ore di indagini, gli agenti della squadra mobile sono riusciti a recuperare la refurtiva, che nel frattempo era stata portata in un appartamento in via Civitali (gli orologi erano nascosti in una lavatrice). I due malviventi sono stati bloccati e denunciati per furto.