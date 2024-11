Formiche.net - Spazio, difesa e trasporti. Ecco come Italia e India andranno a braccetto

Dal G20 di Rio arriva un documento che in quattro pagine abbondanti proietta l’e le sue imprese ancora di più verso quella che, se non ancora sulla carta, è a tutti gli effetti la seconda economia mondiale. Quello che è uscito dal quinto faccia a faccia in due anni tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministrono, Narendra Modi, è uno scatto di quel partenariato che guarda al 2029 e che delinea la visione dei due Paesi per i prossimi cinque anni. Un piano fatto di collaborazioni, programmi e iniziative congiunte in settori chiavecommercio e investimenti, scienza e tecnologia, tecnologie nuove ed emergenti, energia pulita,, connettività e rapporti tra i due popoli.Fra, le visite e i rapporti politici al più alto livello si sono moltiplicati e rafforzati negli ultimi anni, fornendo un’adeguata cornice allo sviluppo di un partenariato economico solido e di ampio respiro.