Sale ancora il prezzo del gas che supera i 47 euro/megawattora. Pesano le crescenti tensioni tra Mosca e Kiev

ildel gas sul mercatopeo, sino ad intravedere la quota psicologica dei 50al megawatt/ora. Ad Amsterdam, piazza di riferimento per l’pa, si vende in questo momento poco sopra i 47, il livello più alto da circa un anno. A spingere le quotazioni sono oggi gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina conche ha effettuato il suo primo attacco missilistico a lungo raggio e la minaccia del Cremlino di una risposta nucleare, qualora dovessero concretizzarsi determinate condizioni.I prezzi erano aumentati negli ultimi giorni dopo che Gazprom ha annunciatolo stop alle forniture all’Austria a seguito di una controversia arbitrale conclusasi con una condanna per il colosso russo al risarcimento di 230 milioni di. I flussi verso l’Austria non sono per ora state interrotte ma la continuità è incerta.