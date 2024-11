Saint Nazaire-Perugia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Champions League maschile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per il secondo turno della Pool D della Cev2024/di. Dopo la netta vittoria in casa contro il Budejovice, la squadra di Angelo Lorenzetti affronta la prima trasferta stagionale in Europa per conquistare altri tre punti. I Block Devils incontrano la compagine francese allenata da Fulvio Bertini, che all’esordio si è imposta al tie-break sul campo dell’Halkbank Ankara. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 19 novembre a La Soucoupe di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida traVB Atlantique e Sir Sicoma Moninidella massima competizione continentale per club.SEGUI IL LIVE DELLA PARTITATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICACEV2024/: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATEE TV – La partitadella Cev2024/disarà trasmessa intv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali visibili anche su Sky Go e Now, e insu DAZN.