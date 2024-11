Paltrinieri | Voglio arrivare competitivo a Los Angeles 2028

Leggi su Sportface.it

“Lose Parigi sono entrambe lontanissime nei miei pensieri, adesso mi rimetto in forma e ricomincio. Non penso alle gare,guarire il gomito e riprendere a nuotare senza mettermi paletti. Quello che mi interessa èai Giochi olimpici. Per il futuro conta solobene all’Olimpiade, le altre sono tappe di passaggio”. Così, Gregorio, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi negli 800 metri e argento nei 1.500, a margine delle celebrazioni a Roma per i 70 anni del gruppo sportivo delle Fiamme Oro sulla possibilità di proseguire fino a Los. “Da una vitafare un periodo fuori dall’Italia, che sia in Australia o negli Stati Uniti. Il dove non è importante, l’importante è andare un po’ fuori. L’obiettivo è andare da gennaio per fare la preparazione per i mondiali.